Putin může za ukrajinské obrození. Jsme svědky zrodu politického národa

"Když vám někdo bombarduje města a ohrožuje vaše děti a přátele, tak vám dojde, kým jste. Každý ruský útok lidi na Ukrajině stmeluje a posiluje v nich pocit, že jsou součástí jedné identity. Do vypuknutí války to tak mnozí z nich neměli a neřešili to," poukazuje zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín na rožšíření ukrajinské národní identity po celé zemi. Alexandr Jeništa mu dává za pravdu: "Máme velikou historickou příležitost, být svědkem zrodu ukrajinského politického národa. Ukrajinci dnes zažívají něco jako Češi během národního obrození," podotýká rusista s tím, že Ukrajina podle něj teď čelí agresi ze strany poslední koloniální říše na světě. Ukrajinistka Lenka Víchová v této souvislosti mluví o zázraku: "Ukrajinští intelektuálové dnes nechápou, jak je možné, že to Ukrajinci ustáli posledních čtyři sta let, kdy jejich národu hrozil zánik, a například se jim podařilo na tak obrovském území kodifikovat jednotný jazyk..." Jak panelisté hodnotí situaci nejen na Ukrajině ale i v Rusku a další možný vývoj? Co ukázalo Prigožinovo tažení na Moskvu? I o tom byla řeč v debatě Respektu na Letní filmové škole v Uherském Hradišti moderované Ondřejem Kundrou.