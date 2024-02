Proč se Američané po více než 50 letech vrátili na Měsíc?

Modul Odysseus od americké firmy Intuitive Machines přistál na Měsíci a vysílá data k Zemi. Spojené státy se tak po více než padesáti letech vrátily na lunární povrch. Zároveň je to vůbec poprvé, kdy na něj dosedlo soukromé kosmické plavidlo; doposud veškeré pokusy selhaly. Spíše než o vědecký úspěch jde o technologický triumf, přestože Američané na měsíci přistáli už v roce 1969. Jak je možné, že cesta k tehdejší misi trvala jen pár roků, zatímco k té současné se USA dostávaly desítky let? A k čemu je vůbec lidstvu objevování Měsíce? Nejen na to ve Výtahu Respektu odpovídá Martin Uhlíř.