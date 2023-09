Pro Rusko je klíčové udržet západní Balkán. A to se mu daří

"Pro Rusko je za dané konstelace v Evropě klíčové udržet západní Balkán. A to se mu daří i díky partnerům, které má přímo na místě... Dnes nikdo nemá odvahu hovořit o plnohodnotném začlenění zemí do EU. To velmi dobře hraje do karet Rusku, které dokáže využít politického vakua na Balkáně. To posiluje spolu s tím, jak slábne perspektiva evropské integrace," říká expert na západní Balkán Petr Čermák z Asociace pro mezinárodní otázky. Ale zároveň dodává, že samy země ještě nejsou na vstup do EU připraveny: "Stále neprovedly reformy, které už mohly provést. Bojují s řadou politických i právních problémů a mají nevyřešené vztahy mezi sebou. V Bosně a Hercegovině a Kosovu stále doutná napětí... A v tomto stavu je v EU nechceme," podotýká Čermák s tím, že se nabízí cesta postupné integrace. Jak balkánské země lavírují mezi Ruskem a Ukrajinou? A jaké stereotypy o západním Balkáně kolují. Nejen o tom mluví Petr Čermák v rozhovoru s Ondřejem Kundrou.