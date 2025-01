Přesun Supraphonu do nadnárodních rukou signalizuje, že si Česko nebylo vědomé svého bohatství

Svoji kariéru s ním spojili Karel Gott, Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Marta Kubišová či Marie Rottrová, ale také dnešní interpreti jako kapela Tata Bojs. Řeč je o vydavatelství Supraphon, které má nejen bohatou a dlouhou historii, ale nyní také nového majitele, společnost Sony Music Entertainment. „Supraphon se jako jediná z firem působících na českém trhu dokáže opřít jak o něco tradičního, co má více jak devadesátiletou tradici, tak je to zároveň značka, která sleduje, co se děje, aniž by byla divoká. Supraphonu se dostalo i statusu archivní kulturní památky. Že se teď ocitá v nadnárodních rukou, nemusí znamenat nutně, že o něco přijdeme, že něco ztratíme, že něco bude vyvedeno ven, protože spousta věcí, které v archivu Supraphonu jsou, rozhodně není tržně zajímavá mimo české hranice, ale signalizuje to, že někdo z venku vnímá bohatství, kterého my jsme si nebyli vědomi," říká ve Výtahu Respektu Pavel Turek. Jaký se proměnil význam Supraphonu po pádu železné opony? A co by mohlo být za tím, že Sony Music Entertainment Supraphon koupila?