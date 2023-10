Polské ženy a mladí voliči rozhodli, Kaczyński odchází. Přijde zúčtování?

"V Polsku panoval obrovský společenský hněv kvůli zpřísnění protipotratové legislativy. Voličky se kvůli tématu ve velkém aktivizovaly. To je velký rozdíl oproti roku 2019," vyjmenovává reportér Filip Harzer ze Seznam Zpráv jednu z velkých chyb vlády PiS, kvůli kterým podle něj strana po osmileté vládě skončí v opozici. "To, co v poslední době dělal PiS, nám není blízké a nechceme to převádět sem. ODS mimochodem šla mnohem víc cestou Donalda Tuska. EU máme kritizovat za to, co dělá špatně, ale euroskepticismus je druh hniloby - a pokud ho moc opakujete, tak zjistíte, že hranice, za níž sklouznete k Ficovi, je velmi úzká," říká pak Eva Decroix, která je první místopředsedkyní poslaneckého klubu ODS o politice PiS, s níž občanští demokraté sedí ve Straně evropských konzervativců a reformistů (ECR). Nejen o výsledcích polských voleb, porážce populismu a dalším směřování Polska uslyšíte v podcastu týdeníku Respekt. Přečtěte si také reportáž z Polska Dostali na frak a převrat nikde i rozhovor: Zákaz potratů nepatří do Evropy 21. století