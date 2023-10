Zákaz potratů nepatří do Evropy 21. století

Jedna z otázek, která hýbe v posledních měsících Poslaneckou sněmovnou, je diskuse o liberálnějším přístupu k manželství. Je to čím dál aktuálnější a jasnější: podstatná část voličů, akademická obec, umělci, ale třeba i zástupci českých firem dávají najevo, že nerovné podmínky pro LGBT+ lidi jsou pro tuto zemi neudržitelné. Není načase, aby si konzervativní ODS se zbytkem koalice ujasnila, že možná opravdu nastal čas manželství pro všechny schválit?

Tohle musí každý poslanec zhodnotit sám. Mně osobně se obtížně hledá nějaká překážka pro to, proč nezvednout ruku pro manželství i pro páry stejného pohlaví. Myslím si, že si tady přesně vytváříme další příkop, který nám škodí. Vytváříme pocit, že část společnosti přepadává přes palubu. Jsem ale velmi opatrná na to, abychom z tohoto tématu udělali vlajkovou loď našich diskusí, protože v tom okamžiku budeme opět hloubit společenské příkopy. Když se bavíme o rozpočtu, je zde racionální diskuse, kde hrají roli čísla. Tady se bavíme o hodnotovém ukotvení každého z poslanců a přesvědčování úplně nefunguje. Zároveň jsou pro mě děsivé některé proslovy, které při takových tématech sledujeme. Nikdo si nezaslouží být urážen od pultíku Poslanecké sněmovny bez ohledu na to, co si myslí který poslanec.

Může mít ten „ohlas ve společnosti“ vliv na rozhodování vašich kolegů?

Nevím. Mohu mluvit jen za sebe. Vnímám, že dnes většina společnosti manželství pro všechny podporuje, ale zároveň je tu část společnosti, pro kterou to není vůbec téma.

Mluvíte o tom, že se bojíte, aby se z tohoto tématu nestala vlajková loď politických diskusí a nerozdělovalo to společnost. Ale součástí tohoto rozdělování jsou i vaši političtí kolegové, například předseda poslaneckého klubu Marek Benda, který se proslavil výrokem, že manželství pro všechny povede ke konci západní civilizace, nebo kolegové z KDU-ČSL. Nerozdělujete tu společnost nakonec vy?

Já tento výrok Marka Bendy neznám. Snažím se opakovaně říkat, že musíme hledat kompromis. Je fakt, že s tím konzervativním postojem byla ODS zvolená. Nemůžeme chtít po někom, aby převlékal kabát podle veřejného mínění. Pro mě je v politice také důležitá důvěryhodnost a konzistentnost.

Na stole je teď několik návrhů. Zjednodušeně řečeno, jeden umožňuje všem lidem uzavírat přímo manželství, kompromisní varianta chce narovnat práva v rámci „partnerství“. Konzervativní poslanci se pokoušejí zakotvit do ústavy, že manželství je pouze sňatek muže a ženy. Co si myslíte, že má největší šanci projít?

Zdá se, že název manželství je pro některé kolegy opravdu úhelným kamenem, že to může být ten problém. Byla by škoda, abychom zasekli usilovnou společenskou i parlamentní diskusi na jednom slově. Proto si myslím, že spíše směřujeme k tomu kompromisnímu návrhu, i když vím, že pro LGBT+ komunitu to nemusí být akceptovatelné.

Jak se o takových otázkách diskutuje třeba s Markem Bendou?

Překvapivě velmi příjemně, i když se nemusíme shodnout na všem. Marek zažil ve sněmovně téměř všechny diskuse, ví, jaké argumenty v minulosti padaly, jestli má něco cenu navrhnout nebo s kým o tom jednat.