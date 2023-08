Pohroma na hranici s Běloruskem nikam nezmizela. Ale Poláky víc straší Wagnerovci

"Letos v červnu přešlo bělorusko-polskou hranici vůbec nejvíc lidí za poslední dva roky, co běloruský diktátor Lukašenka používá touhu lidí z Afriky a Blízkého východu dostat do Evropy jako politickou zbraň. Dva tisíce šest set, říkají oficiální čísla pohraniční stráže," píše v reportáží z Bělověžského pralesa Tomáš Brolík a v rozhovoru dodává, že cesta do EU z Běloruska přes neprostupný prales je pro řadu lidí stále atraktivní navzdory vysokým plotům s ostnatým drátem. V úvahu je třeba vzít srovnání s migračními trasami přes Balkán nebo Středozemní moře. Pozornost Evropanů se ovšem pod vlivem ruské agrese na Ukrajině upřela jinam. Jak to teď na hranicích vypadá? Jak ovlivňuje plot život v lese? Může se migrace organizovaná Běloruskem stát tématem polských parlamentních voleb letos na podzim? A jak se na nich podepíše strach z ozbrojenců takzvané Wagnerovy armády, kteří pobývají v Bělorusku. I o tom mluví Tomáš Brolík v podcastu Respektu se Štěpánem Sedláčkem. Přečtěte si také jeho reportáž Snad půjde utéct do křoví