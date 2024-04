Podpora Fialy v ODS je stále vysoká. Ale už ne jednoznačná

Premiér a dosavadní předseda ODS Petr Fiala bude možná v čele Občanských demokratů déle než Václav Klaus. Na ostravském kongresu pro něj totiž hlasovalo 424 jeho spolustraníků. Přestože obhájil mandát již popáté, tentokrát to nebylo tak jednoznačné jako před dvěma lety, kdy pro něj jeho kolegové a kolegyně byli jednohlasně. I tak má ale jejich šéf stále vysokou podporu, říká ve speciálním vydání Výtahu Respektu František Trojan přímo z kongresu v Ostravě: „Lídra v něm vidí asi v tom výčtu všech funkcí, které ODS v tuto chvíli nastává a které nabyla za tu dobu, co je Petr Fiala v čele ODS, což je už 10 let. Mají premiéra i předsedu Senátu." Zároveň jsou ale občanští demokraté součástí koalice SPOLU, s čímž ne všichni členové souhlasí. Vidí tedy strana budoucnost v koalici, nebo samostatně? A do jaké míry ovlivňují atmosféru ve straně kauzy, které se v poslední době objevily?