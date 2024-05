Odsouzení Trumpa může změnit podobu prezidentské kampaně

Dvanáctičlenná porota v New Yorku shledala exprezidenta Spojených států Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby týkající se falšování finančních záznamů k platbám pornoherečce za mlčenlivost. Nacházíme se v okamžiku, který může zcela změnit podobu prezidentské kampaně v USA, říká ve Výtahu Respektu Jiří Sobota: „Když se to zjednoduší, američtí voliči nakonec rozhodnou, co si o tom celém průběhu myslí. Mohou se vyslovit v tom smyslu, že je to pro ně dostatečně pádný důvod pro to, aby se Donald Trump nestal prezidentem a nebudou pro něj hlasovat. Část lidí, která by ho volila, to nakonec neudělá. Anebo naopak, můžou se rozhodnout, že celému systému nedůvěřují, že přistupují na interpretaci Donalda Trumpa, že to je zinscenovaný proces, že to jen svědčí o tom, že celý systém americké demokracie už je dnes zkorumpovaný a nefunkční, a dají mu za pravdu. A pak už jsou volby o něčem úplně jiném než pouze o dvou kandidátech." Jak ale v podcastu doplňuje Barbora Chaloupková, takový postoj v podstatě kopíruje celý Trumpův dosavadní příběh: „Že ten systém se spiknul. A lidé s ním do nějaké míry soucítí a taky mají pocit, že se proti nim systém spiknul. Můžeme se bavit, do jaké míry je to teď extrémní situace, ale ten příběh je stejný celou dobu." Co Trumpovi hrozí? Může se stát, že nakonec v prezidentských volbách kandidovat nebude? A pokud by v nich zvítězil, co nám to řekne o americké společnosti? K tématu si můžete přečíst také komentář Donald Trump je vinen.