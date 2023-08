Nolan elegantně apeluje na odpovědnost dnešních ničitelů světů

"Jakkoliv je tento film hnaný titulní figurou a představou kultu osobnosti nebo výjimečnosti, tak je do velké míry o odpovědnosti. Pojednává o tom, jak ji lze rozdělit a komu připsat. Ukazuje odpovědnost vědce, vojáka i politika, mezi kterými se film v některých momentech rozkročí a nechává vyrůst genialitu fyzika, autoritu generála nebo rozhodnutí prezidenta za jeden konkrétní čin," všímá si Pavel Turek jednoho z hlavních motivů snímku. Ten je podle Jindřišky Bláhové jedním z velkých styčných bodů se současností, ať ve vztahu k ruské agresi na Ukrajině nebo různým etickým otázkám: "Historie nikam neodešla. Lidská touha po naprosté anihilaci je tady najednou znovu. Aniž by to ve filmu bylo příliš na sílu a stal se nějakou agitací, která zpřítomňuje současné problémy a varuje, tak je tam implicitně a velmi elegantně přítomná. Nolan předvádí eleganci vědy i eleganci vyprávění, které je i není klasické. Občas se vychýlí ze své osy a pak se do ní zase vrátí." Jaké místo má snímek mezi dalšími filmy Christophera Nolana? Nepřehání to na ploše tří hodin s epičností a mícháním časových rovin? Jakou podobu a funkci má ve snímku hudba Ludwiga Göranssona? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu Bláhová a Turek se dívají.