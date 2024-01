NKÚ: Česko se stále nevyrovnalo s předrevoluční ekologickou zátěží

Stát neodstraňuje dostatečně rychleekologické zátěže, které způsobily někdejší státní podniky. Na likvidaci přitom doteď šlo 66,2 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval období mezi lety 2018 až 2022. V té době stát stále nedokončil více než třetinu uzavřených ekologických smluv. Ministerstvo financí přitom chtělo proces výrazně urychlit a dokončit jej do roku 2028. Tedy původně. Poslední odhady totiž ukazují na dalších minimálně 18 let. Přesto se resort výtkám NKÚ brání a namítá, že při odstraňování ekologických zátěží postupuje rychleji než v minulosti. Na kterých místech v Česku zůstává už přes tři dekády ekologická zátěž? Co přesně brání jejímu odstranění? A co prodleva říká o české společnosti? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Jaroslav Spurný.