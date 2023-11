Netanjahu působil unaveně. Zodpovědnost si připouští, ale řešit se to bude až po válce

"Prvním cílem Izraele je zničit Hamás v Gaze, tak aby už nepředstavoval riziko a pásmo neovládal. Druhým cílem je osvobodit všechny rukojmí... Určite by také měla proběhnout jakási dehamásizace Gazy, která bude muset trvat léta. Měla by zahrnovat vzdělávací systém a všechny instituce, aby se odmalička děti neučily, že nejlepší je zabíjet Židy, ale naopak, že se s nimi dá žít vedle sebe spokojeně a v míru k všeobecnému prospěchu. Jak dlouho to bude trvat a jestli je to možné, ale v tuto chvíli nevím," říká Veronika Kuchyňová Šmigolová, která od září působí jako velvyslankyně ČR v Izraeli. Jaký další vývoj války očekává? Jaké informace o teroristickém útoku Hamásu poskytla izraelská vláda velvyslancům? Nejen o tom mluví s Ondřejem Kundrou v podcastu týdeníku Respekt (Ne)bezpečí. Čtěte také text Anne Applebaum v novém Respektu: Válka (nejen) s Hamásem