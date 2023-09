Nejvtipnější film přivezl do Toronta Nicolas Cage, Sandra Hüller zaklepala na dveře Hollywoodu

"Festival v Torontu potvrdil silnou pozici německé herečky Sandry Hüller, která je - s filmy The Zone of Interest a zejména Anatomie pádu - favoritkou závodu o nejlepší herečku roku. Pokud jste o ní dosud neslyšeli, tak brzy uslyšíte… V divácké kategorii zvítězily americké komedie American Fiction a The Holdovers. Myslím, že o těchto snímcích bude slyšet podobně, jako tomu bylo třeba v případě Králíčka Jojo v roce 2019," vyjmenovává Jindřiška Bláhová a poukazuje na to, že tato komedie tehdy v Torontu vyhrála v diváckém hlasování, a pak získala Oscara za nejlepší scénář. Které další snímky z přehlídky vyčnívaly? A jak si vedly snímky s českou stopou kromě animované Electry, která zazářila v sekci krátkých filmů? I o tom mluví v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Jak se dělá start oscarové sezony bez hvězd