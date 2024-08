Na vedra umírají tisíce Evropanů. Jak se na ně adaptovat?

V souvislosti s vedry zemřelo v Evropě v minulém roce - který byl na kontinentu druhým nejteplejším v historii měření - 48 tisíc lidí. Vyplývá to ze studie španělských a francouzských vědců, kterou vydala revue Nature Medicine. Zároveň se Evropa otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. I proto bude do budoucna potřeba se na extrémně vysoké teploty adaptovat nejen jako jedinci, ale také systémově, říká ve Výtahu Respektu Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze: „Trend oteplování je poměrně rychlý a každá společnost má nějaké kulturní a stavební návyky. Často pracujeme s tím, co bylo postaveno pro úplně jiné klima a podmínky. Neexistuje zatím žádný jednotný akční plán pro zdravotnictví. Určitě to bude klást různé nároky například na pečovatelské služby a domovy seniorů, aby tyto instituce byly připraveny i na rizika vysokých teplot." Jak vedra dopadají na lidské tělo? A co by mohlo extrémně vysoké teploty zmírnit jak ve městech, tak i v interiérech?