Na party do centra ideálně pěšky. V části Prahy začíná platit noční zákaz vjezdu

V části hlavního města ve středu začíná platit noční zákaz vjezdu aut. Platit bude od 22:00 do 6:00, týkat se to bude především okolí ulic Dlouhá, Pařížská a či Dvořákova nábřeží. Vedení Prahy 1 tak chce ulevit rezidentům, kteří se přes množství barů a různých podniků už tak potýkají s hlukem. Zákaz přitom platil už loni na podzim, jak ale ve Výtahu Respektu připomíná František Trojan, magistrátní odbor ho záhy zrušil: „Magistrát tehdy argumentoval tím, že záměr nebyl dostatečně projednán s hlavním městem. Teď podle Prahy 1 bylo vše řádně prodiskutováno. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS říká, že ani tak se mu ten zákaz nelíbí." Kdo se do části metropole dostane i nadále? A má hlavní město další plány, jak ulevit znečištěnému centru plnému aut?