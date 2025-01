Mezi občany! STAN sestavuje kandidátky v ulicích, ANO vysílá Havlíčka do pražských hospod

Za zhruba devět měsíců nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Mnohé vládní i opoziční strany už teď sázejí na konfrontaci s potenciálními voliči tváří v tvář - a na využití těchto setkání na sociálních sítích, nejnověji i na TikToku. Jak se proměňují marketingové strategie i detaily, které mají pomoct oslovit občany? Jak chtějí Starostové a nezávislí marketingově využít sestavování kandidátek? A nemůže se jim to vymstít? To ve Výtahu Respektu rozebírá František Trojan se Štěpánem Sedláčkem.