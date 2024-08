Magistrát, strážníci i zoopark. O co jde v chomutovské korupční kauze?

V „chomutovské" korupční kauze týkající se Ústeckého a Karlovarského kraje policie od minulého týdne obvinila 14 lidí a 5 firem, kteří se měli účastnit ovlivňování zadávání veřejných zakázek, přijímat úplatky či krátit daně. Mezi obviněnými je i radní Karlových varů pro dopravu Petr Bursík (ODS) nebo primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), ale také ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová, ředitel strážníků v Chomutově Tomáš Douda, podnikatel Ladislav Šmucr a jeho firma Rocknet nebo bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner. „Ony jsou docela zajímavé ty částky. Pro Seznam Zprávy to zpochybňoval advokát pana Šmucra, který říkal, že ty jeho firmy měly čistý zisk z těchto zakázek pouze 1,4 milionu korun, normálně mají obrat 350 milionů. Je otázka, zda by se mu to vůbec vyplatilo, taková kriminalita. Možná celá ta kauza povede ještě k něčemu dalšímu," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán. Jaká je spojitost mezi tak rozmanitou skupinou obviněných? A čeho přesně se měli dopustit?