Latour by léčil Kafkou. Proměníme náš vztah k Zemi po vzoru Řehoře Samsy?

"Je mnoho způsobů, jak začít. Například podobnými slovy, která zamumlá hrdina, jenž se probírá z mdloby a celý vyděšený si protírá oči: „Kde to jsem?“ - píše přední světový antropolog a sociolog vědy Bruno Latour v díle, kde se zamýšlí nad klimatickou krizí a zkušenosti pandemie. Vlivný francouzský intelektuál zemřel loni ve věku 75 let. K čemu na konci života dospěl? Jaké poučení čerpal z pandemického šoku? Jakou změnu postojů a vztahů podle něj vyžaduje všeobjímající environmentální krize? A jak s tím vším podle Latoura souvisí Praha a osudná proměna Řehoře Samsy ve hmyz? O eseji Kde to jsem, který v českém překladu vydalo nakladatelství Neklid, debatoval politolog Pavel Barša a analytička Romana Jungwirth Březovská. Moderuje Štěpán Sedláček.