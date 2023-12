Kvůli klimatické změně bude sněžit méně často, ale intenzivněji

V Česku bylo nejchladnější ráno za tuto zimu a k tomu se na řadě míst stále drží sníh. Podle klimatologů by se takové počasí dalo v toto období považovat za normu - kdyby tedy nepřišlo náhle po nadprůměrných teplotách. Co nám letošní zima říká o klimatické změně? A dočkají se sněhu i budoucí generace? I na to v dnešním Výtahu Respektu odpovídá Martin Uhlíř.