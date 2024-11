Kritika návrhu státního rozpočtu sílí, vláda ho přesto schválí

Sněmovna ve středu ve druhém čtení projedná návrh státního rozpočtu na rok 2025. V prvním čtení, které trvalo bezmála patnáct hodin, poslanci již schválili základní parametry, které jsou dál neměnné. Návrh tedy počítá se schodkem 241 miliard korun. Ve druhém čtení pak poslanci budou moct přednášet pozměňovací návrhy, kterých má jen opoziční SPD přes tři desítky. Sněmovna o nich pak rozhodne ve třetím čtení. Zároveň je otázkou, jak se k návrhu státního rozpočtu na příští rok postaví prezident Petr Pavel, který na konci minulého týdne jednal se svými poradci, kteří se stoprocentně shodují s výtkami Národní rozpočtové rady. Například ekonom David Marek hlavě státu nedoporučuje návrh podepsat. Jak ve Výtahu Respektu říká Filip Zelenka, že by prezident podepsal veto je nepravděpodobné, uznává ale, že vláda sílící kritiku doteď nezohlednila. „Stojí si za tím, že rozpočet je napsaný dobře. Navíc, tato vláda jako svůj hlavní bod snažení uvádí konsolidaci veřejných financí. Když během covidu vyskočily rozpočtové schodky na 400 miliard, zavázali se, že to budou snižovat. V předchozích letech se to dařilo, ale kdyby byly do rozpočtu započítány ty výtky, tak by ten schodek 240 miliard byl ve skutečnosti vyšší, stejný jako letos, takže by žádná konsolidace meziročně neproběhla. Je to přitom hlavní vlajková loď této vlády, kterou opakuje, když mluví o tom, jak je úspěšná, takže kdyby se to nepovedlo do toho finálního volebního roku, tak by tuto silnou kartu nemohli zahrát." Co je vládnímu návrhu státního rozpočtu vytýkáno? Přichází opozice s něčím konstruktivním? A poradil by si Fialův kabinet s prezidentovým vetem?