Kingdom Come 2: V brnění na pivo, bylinky i do nevěstince. Tentokrát do Kutné Hory

Po šesti letech se fanoušci Kingdom Come: Deliverance, hry od tuzemského vývojářského studia Warhorse, dočkali pokračování. Studio představilo titul Deliverance II, který navazuje na svého předchůdce, jehož se prodalo kolem 6 milionů kopií, a vrací hráče společně s hlavní postavou Jindřichem do pozdního středověku na území dnešního Česka; v případně druhého dílu například do okolí Kutné Hory nebo Českého ráje. „Je to dokonalá simulace středověku. Nosíte brnění, můžete se opít, můžete sbírat bylinky, lovit jeleny, zároveň je to dokonale realistické, přesně zmapovali tu krajinu," říká ve Výtahu Respektu Petr Horký. S Magdalénou Fajtovou rozebírají nejen to, co bylo prvnímu dílu vytýkáno a v čem by se pokračování mohlo posunout, ale také to, čím je český herní průmysl specifický, a jak se liší třeba od toho polského, ve kterém vznikl mimo jiné i světoznámý Zaklínač.