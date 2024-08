Když „nepolitik" Síkela dorazí Bruselu, vytvoří se kolem něj hlouček lidí

Vláda může navrhnout Jozefa Síkelu ze Starostů a nezávislých na českého eurokomisaře. Jeho nominaci projednal sněmovní výbor pro evropské záležitosti, který kandidaturu podpořil. Vystoupila ovšem senátorka Pirátů Adéla Šípová, která připomněla požadavek Ursuly von der Leyen, aby státy nominovaly ideálně dva kandidáty, mezi nimiž bude i žena. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Ondřej Kundra, to se v Česku s největší pravděpodobností nestane: „Premiér Petr Fiala reagoval tak nějak vágně, začal říkat, že česká vláda původně měla tři kandidáty, že jedním z kandidátů byla i žena, ale vláda nakonec vybrala jednoho nominanta, a to muže, a to už premiér nezodpověděl. Odmítnul ale, že by to, že navrhujeme muže, jakkoliv snižovalo možnost dosáhnout na důležité ekonomické porfolio, o které Fialova vláda usiluje." Má Síkela šanci v tomto portfoliu u šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen uspět? Nemůže Česku uškodit, že nevyslyšelo její apel? A jaké má vůbec Síkela v Bruselu postavení?