Kauza vánoční večírek: Jak by Jurečka reagoval v případě napadení státu?

V den masové střelby na Univerzitě Karlově byl na ministerstvu práce a sociálních věcí vánoční večírek. To by na konci prosince nebylo nic zvláštního - kdyby se na něm šéf resortu a člen bezpečnostní rady státu Marian Jurečka z KDU-ČSL nedozvěděl o útoku tři hodiny poté, co už o něm věděla veřejnost. Předseda lidovců se nejdřív omluvil a řekl, že večírek skončil s jeho odchodem na jednání vlády. Poté své vyjádření změnil a oznámil, že se na večírek po zasedání kabinetu vrátil. Následně přiznal, že je ,,připraven zvážit rezignaci". Měl by ji podat? A v čem je celá situace nejproblematičtější? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Ondřej Kundra.