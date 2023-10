Josef Pleskot: Vojáci tak trošku lžou

"Všichni vojáci a policisté, kteří dbají o bezpečnost prezidenta i nás coby návštěvníků Pražského hradu, podle mého názoru tak trošku lžou," říká architekt Josef Pleskot ohledně otevírání Pražského hradu veřejnosti, které se podle něj děje zbytečně pomalu . "Když jsem poslouchal tiskovou konferenci, kde oznámili rušení bezpečnostních kontrol, tak jsem nevěřil vlastním uším, jak se ti pánové vymlouvali, že to nejde udělat tak zhurta a je třeba vyhodnotit celý bezpečnostní systém. Ale je to pochopitelné. Lidé, kteří zátarasy budovali na něčí příkaz, najednou nemůžou říct: Vždyť my jsme úplně blbí, to musí pryč. Samozřejmě hledají důvody, proč to tam musí ještě chvíli zůstat," dodává Pleskot, který radí prezidentovi Petru Pavlovi s úpravami hradního areálu. Jak o nich přemýšlí? Koho si vybral za spolupracovníky? A které změny mají prioritu? Nejen o tom mluvil Jan H. Vitvar na debatě Respektu Jak otevřít Pražský hrad v rámci letošního Designbloku v prostorách Nejvyššího purkrabství. Přečtěte si také komentář Otevřete Hrad – radikálně!