Jedna z obžalovaných v kauze Kutnohorské sekty poprvé vypovídala u soudu

V případu vraždy vůdce Kutnohorské sekty Richarda Šiffera jsou obviněny dvě ženy - Magdalena a Irena. Druhá jmenovaná v týdnu poprvé vypovídala u Městského soudu v Praze. „Udělala vše, co po ní chtěl. V jeden okamžik ji a Magdalenu požádal, nebo podle výpovědí v podstatě donutil, k tomu, aby ho usmrtily. Její příběh je zajímavý v tom, že ta její promluva před soudem značí, jak se jí podařilo postupem času se ze spárů Šiffera vymanit. U soudu odvyprávěla, jak se potkali a jak se k němu dostala. On jí řekl, že je nemocná, že má rakovinu a jen on ji dokáže vyléčit. I to je důvod, proč mu nakonec uvěřila. Mimo jiné mluvila o tom, že po jeho smrti se z celého kolotoče a z toho, že uvěřila těmto bludům, dostala kromě lékařů i díky rodině, která ji nezavrhla," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán a dodává, že případ má i druhou větev. O co v ní jde? Co obžalovaným ženám hrozí? A co považuje v kauze Kutnohorské sekty, kterou sleduje od jejího počátku, za klíčové?