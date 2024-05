Jak vznikl Měsíc? Poznatky může přinést čínská mise na jeho odvrácenou stranu

Čínská sonda Čchang-e 6 by během středy měla vstoupit na oběžnou dráhu kolem Měsíce, na kterém má přistát na začátku června. Přesněji na jeho odvrácené straně. Tam už se sice Čína v minulosti dostala, ale nyní chce z měsíčního povrchu v kráteru Apollo vzít zhruba dva kilogramy vzorků a dostat je na Zemi. Číňané, kteří chtějí do roku 2030 dostat na Měsíc lidskou posádku, vnímají současnou misi jako jeden z kroků, jak toho dosáhnout. Co konkrétně by na odvrácené straně Měsíce mohli zjistit? A proč je cíl Číňanů dostat lidi na Měsíc v příštích šesti letech až příliš ambiciózní? Ve Výtahu Respektu odpovídá Martin Uhlíř.