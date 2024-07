Jak nenaletět internetovým podvodům?

Vylákávání osobních údajů, reklamy na sociálních sítích, nabídka příliš velkého zhodnocení peněz, ale také romantické nabídky od lidí na druhé straně planety. I to patří mezi nejčastější internetové podvody, kvůli kterým jen za první tři měsíce letošního roku přišlo minimálně 20 tisíc Čechů o přibližně 350 milionů korun. Jde o rostoucí problém, neboť je to pětinový nárůst oproti loňsku - na což upozornil Filip Zelenka ve svém textu. Popsal mimo jiné i to, že třeba na sociálních sítích se podvodným reklamám vyhnete jen stěží, pravidla nejsou zcela jasná a ta existující umí podvodníci obcházet. Řešením je v tuto chvíli osvěta. Jak tedy podvody rozeznat a nenaletět? A jak postupovat, pokud se tak stane? Podcast s Filipem Zelenkou moderuje Zuzana Machálková.