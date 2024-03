I zvířata mohou mít smysl pro morálku

Ve věku 75 let minulý týden zemřel nizozemský přírodovědec Frans de Waal. Život zasvětil výzkumu primátů a naučil lidstvo, že člověk není jediným druhem, který dokáže cítit empatii nebo má smysl pro spravedlnost. Co přesně nám přinesly a co změnily výzkumy slavného zoologa a etologa? To ve výtahu Respektu shrnuje Martin Uhlíř.