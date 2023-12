Hamás je potřeba zničit stejně jako nacisty, říká Češka, která přežila holocaust

"Hamás je organizace, která se musí zničit tak, jako bylo zničeno nacistické Německo," říká židovská spisovatelka a ošetřovatelka Eva Erbenová. Přežila Terezín i Osvětim a od 50. let žije v Izraeli. Po teroristickém útoku ze 7. října třiadevadesátiletá žena přiletěla do Česka jedním z humanitárních letů vypravených českou vládou. "Tahle vláda Izraele ale padne.... Reprezentují radikální a rasistické židy, kteří podněcují antisemitismus a antiizraelismus a na určité úrovni jsou stejní jako jiní teroristé," dodává. Tento týden se vrátila do Aškelonu k hranicím s pásmem Gazy. O dění v Izraeli i Gaze a návratu domů s ní v podcastu mluvil Ondřej Kundra.