Hamás a Fatah se příblížily k dohodě na poválečné správě Gazy. V Izraeli sílí zájem na ukončení bojů

„Konsenzus zatím vypadá tak, že by se vytvořila dvanáctičlenná až patnáctičlenná komise nezávislých palestinských odborníků, kteří by se snažili dát Pásmo Gazy po válce nějak dohromady. Z hlediska Hamásu i Fatahu by to bylo lepší, než kdyby Gazu ovládala nějaká cízí síla, ať už Izrael nebo Saudové... Začínám pomalu věřit, že by se ta válka skutečně mohla nachýlit k nějakému konci," podotýká Eva Taterová z Ústavu pro soudobě dějiny AV ČR i s ohledem na vývoj v Izraeli. Jak se teroristický útok ze 7. října a následná válka Izraele s Hamásem a Hizballáhem a dění v Gaze můžou zapsat do historie arabsko-izraelského konfliktu a co čekat od dalšího vývoje s ohledem na návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu? Nejen o tom uslyšíte v rozhovoru s odbornicí na moderní dějiny Blízkého východu.