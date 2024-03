Ficova ministryně chce zkrotit veřejnoprávní média. Jsou první na řadě

Slovenské ministerstvo kultury přišlo s návrhem zákona, kterým by vláda Roberta Fica upevnila moc státu nad veřejnoprávním Rozhlasem a televizí Slovenska (RTVS). Novela počítá s odvoláním současného generálního ředitele Ľuboše Machaje, změnami ve volbě nového šéfa, ale také přejmenováním instituce či zřízením programové rady, která by měla kontrolu nad obsahem RTVS. Kritika přišla nejen ze strany slovenské opozice, která ihned svolala protest v hlavním městě a kroky ministerstva kultury označila za následování maďarského scénáře ve snahách ovládnout veřejnoprávní médium, ale také třeba od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, podle kterého by šlo de facto o likvidaci nezávislého média. Jaké jsou za snahou zkrotit Rozhlas a televizi Slovenska motivace? A existuje šance, že Ficova vláda v těchto krocích neuspěje? Ve Výtahu Respektu odpovídá Andrea Procházková.