Extrovert a saxofonista opět v Praze. Jaký vliv má dnes Bill Clinton na Ameriku?

Česko si v úterý připomnělo 25. výročí vstupu do NATO. Při této příležitosti předal prezident Petr Pavel někdejší hlavě Spojených států Billu Clintonovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy - a to za zásluhy o rozvoj demokracie i za podíl na tom, že se ČR a další státy staly členy Severoatlantické aliance. Clinton to označil za to nejlepší, co se mohlo stát. U Česka se o to zasloužila nejen jeho ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albright, ale také Clintonův obdiv vůči Václavu Havlovi. Jeho návštěva Prahy v roce 1994 se stala památnou například návštěvou hospody U Zlatého tygra nebo hrou na darovaný saxofon v Redutě. Jaký byl Clinton politik a jaký je jako člověk? Jak svého exprezidenta vnímají Američané v současnosti? A má ještě nějaký vliv? I na to ve Výtahu Respektu odpovídají Barbora Chaloupková a Jiří Sobota.