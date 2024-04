Dejte Bělorusům více víz. Kde jinde se mají naučit být Evropany než v ČR?

"Budeme žádat o více víz do České republiky. Lidé se chtějí vzdělávat na českých vysokých školách, které vždy byly jedním z vysněných míst běloruských studentů. A kde jinde se můžeme naučit být více Evropany než tady v Česku?" říká lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouska. Při příležitosti otevření Kanceláře demokratických sil Běloruska v ČR přijela na několik dní do hlavního města, kde s ní mluvili Ondřej Kundra a Magdaléna Fajtová. V podcastu se dozvíte nejen to, co běloruská opozice očekává od české vlády, ale také to, jak se Bělorusové stavějí k ruské agresi na Ukrajině, nebo jaká (a jestli vůbec) je šance položit Lukašenkův tvrdý režim.