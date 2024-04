Cesta do Charkova mě zradikalizovala. Měli bychom zvažovat vyslání vojáků na Ukrajinu

„Spousta ukrajinských vojáků musí jenom držet pozice na hranicích s Běloruskem. V podstatě tam jen sedí a nemají toho zase tolik na práci. Ale musí tam být,“ popisuje europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová pozice, kde by podle ní mohli Ukrajince zastoupit vojáci s členských zemí EU včetně Česka a umožnit tak posílení ukrajinských sil na východní frontě. Co jí na tento nápad řekl stranický kolega ministr Jan Lipavský? O kterém Čechovi nebo Češce se v bruselských kuloárech mluví jako o možném kandidátovi na nový post eurokomisaře pro bezpečnost? Nejen na to se ptá v rozhovoru Ondřej Kundra.