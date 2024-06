Čaputová: Když cítíte, že by vás svěřená moc mohla deformovat, je fér to říct a skončit

„Omezené pravomoci prezidentky v kombinaci s očekáváními, která lidé měli v době krizí, utvářely propast. Bylo těžké vysvětlovat, proč nemůžeme přijmout některá rozhodnutí, protože náleží vládě,“ říká bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která během pěti let svého úřadování zažila pět vlád a sérií domacích i mezinárodních krizí. „Ten tlak byl obrovský. Myslím, že je fér odhadnout své síly i jejich čas a mít vědomí zodpovědnosti za moc, která vám je dočasně svěřená. Účelem je jednoznačně veřejná služba - a pokud cítíte, že by vás tíha moci mohla ohnout a deformovat tak, že už byste to nebyli vy, je správné si to přiznat, oznámit to veřejnosti a skončit,“ dodává. Co jí pomohlo neslevit v politice ze svých hodnot? Jak probíhal její více než dva roky dlouhý dialog a šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym? Jak přemýšlela o tom, jestli znovu nekandidovat? Jaký vztah má Čaputová k současnému českému prezidentovi Petru Pavlovi? Nabídl ji svezení na motorce? I na to se ptala Andrea Procházková Zuzany Čaputové a Erika Taberyho v rámci pražského křestu knižního rozhovoru Neztratit se sama sobě.