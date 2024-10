Být muž v oceněné laboratoři. Jaký je recept na zisk nejprestižnější vědecké trofeje?

„Teď vyšla krásná studie, která mapuje, co je nejdůležitější pro vědce, když chce dostat Nobelovu cenu. Smutná zpráva je, že nejdůležitější je být muž, což se potvrdilo i letos. A také se ukazuje, že mimořádně důležité je působit v laboratoři, kde už dříve někdo toto ocenění získal,“ poznamenává Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky AV ČR na základě analýzy serveru Nature, který prošel data o oceněných z minulých let. Co dalšího je k podobnému úspěchu ve vědě zapotřebí? A jak bioinformatik hodnotí letošní výběr laureátů a význam oceněných objevů? Nejen o tom uslyšíte v podcastu Výtah Respektu.