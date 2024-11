Boj se změnou klimatu Trump nezvrátí. A Evropa v něm není osamocená, jen má náskok

Určitě to nijak zásadně neovlivní jednání v Baku. A nejsem si vědom toho, že by tam za prezidentování Trumpa byl nějaký výrazný skok. Když se podíváte na to, jak jednotlivé části světa v uplynulých letech snižovaly emise skleníkových plynů, zjistíte, že Evropská unie výrazně vede. Ale jediný další, kdo má u výsledného čísla záporné znaménko, jsou Spojené státy. Nemyslím si, že když už někdo nainvestoval do příslušných opatření, tak je teď opustí. To je z pohledu byznysu nesmyslné. Celá řada věcí půjde dál. Ale to případné odstoupení umožní některé kroky, které by byly jinak problematické. Jedním z nich je zvýšení těžby ropy a hlavně zemního plynu v USA. Otázkou ovšem je, do jaké míry. A jestli to správně chápu, cílem je snížit ceny na trhu a nahradit americkou produkcí tu ruskou. To by měl být jeden z prostředků, jak donutit Rusko k úvahám o konci války. Z mého pohledu to ale znamená, že nemusí jít v součtu o zvýšení těžby ale náhradu za těžbu jinde. Takže celkový účet spočítejme, až se to stane.