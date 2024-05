Bez přísnějších trestů ruské agenty neodstrašíme

„Když do Česka někoho pošlou a je odhalen zpravodajským aparátem, tak ho čeká zcela minimální postih,“ upozorňuje poslanec Pavel Žáček (ODS) proč si podle něj Rusové vybrali právě Českou republiku pro aktivity organizace Voice of Europe, která se snažila ovlivňovat politiky z několika evropských zemí a některým předávala peníze. Může pomoct chystaná legislativa? Co dalšího jsme se dozvěděli díky odhalení ruské vlivové platformy? Jak si aktuálně stojí ruská zpravodajská síla v Česku a v čem navazuje na osvědčené postupy sovětských tajných služeb? Nejen o tom mluví s historikem a předsedou Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny ČR Pavlem Žáčkem Ondřej Kundra v dalším díle podcastu (Ne)bezpečí týdeníku Respekt.