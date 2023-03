O útoku Číny na Tchaj-wan bychom věděli tři měsíce předtím. Co by Západ udělal?

"Tchaj-wan je velkým zdrojem znalostí o Číně, ale nemá moc důvodů je komukoliv v Evropě dávat. Evropanům příliš nevěří, jelikož na Tchaj-wanu moc nepomáhají. Teď se to začíná měnit. A my jsme jedni z prvních," říká Jakub Janda šéf Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Této nevládní organizaci se podařilo otevřít stálou pobočku na Tchaj-wanu. Jaké bezpečnostní informace si od toho slibuje a jak se ostrované dívají a připravují na možný útok Číny? A co tato hrozba znamená pro Západ? Jaká spojenectví teď kolem Tchaj-wanu vznikají a jakou roli v nich hraje Česko? Víc uslyšíte v podcastu (Ne)bezpečí Ondřeje Kundry.