Dobrá a špatná zpráva o tikající klimatické bombě, čínská návštěva u ruského vazala

Stává se ruský medvěd vazalem čínské pandy? Jaké jsou vztahy mezi největší a nejlidnatější zemí světa v době ruské agrese na Ukrajině a napjatých vztahů mezi Čínou a USA? Dohodne se Vladimir Putin se Si Ťin-pchingem na nějaké formě pomoci? Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN po několika letech uzavřeli další, v pořadí šestý cyklus hodnotících zpráv o klimatické změně. Co přinesl a co by si z něj měly vzít státy včetně Česka, které v klimatické politice dlouhodobě patří k méně ambiciózním členským zemím EU. I o tom uslyšíte v novém podcastu Respektu, který připravil Štěpán Sedláček. Čtěte také: Nabídne Čína Rusku zbraně, nebo jen zdrženlivou podporu?