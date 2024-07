Nic nemít dvakrát. Stačí jednou a pořádně

Během deseti minut tu člověk mohl přeskakovat z prostředí do prostředí, z nálady do nálady, a především z hudby do hudby. Pokud něco charakterizovalo dramaturgii Pop Messe, která jako by reagovala na pestře koncipovaný areál, dalo by se říci, že se tvůrci programu řídili zásadou „nic nemít dvakrát, a když už to tady je jednou, tak ať to je pořádně“.