Návrat nové Extáze

Poslední květnový den to bylo přesně pětadvacet let, co vyšlo album In Dust 3 kapely The Ecstasy of Saint Theresa. Dá se něj dívat jako na restart nebo rovnou na nový debut kapely, která na začátku devadesátých let proslula mocnými kytarovými stěnami a udávala tón shoegazeové scéně i v celoevropském měřítku.

Původní čtveřice kolem skladatele Jana P. Muchowa se rozpadla těsně po vydání vizionářsky experimentálního alba Free-D (Original Soundtrack) v roce 1994 a vypadalo to, že se nad ní zavřou vody. In Dust 3 se stalo první hudební spoluprací Muchowa se zpěvačkou a herečkou Kateřinou Winterovou a nabídlo „extázi“ úplně novou.