Krásná temnota, která je všude - a je to dobře

Od té doby, co jsem před pár týdny přečetl na serveru The Guardian článek o dalším z návratů a nové oblibě žánru darkwave, tak jeho vlivy slyším všude, kamkoli se vrtnu. A dělá mi to vlastně velkou radost. Žádný jiný styl dnes neprostupuje novou hudební produkcí tak silně – a tak vertikálně – jako právě darkwave.