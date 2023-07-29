Petr Nečas

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Prezidentův krok nenabádá k odpouštění, ale ke spekulacím
Souboj o míru nezávislosti státních zástupců pokračuje
Česká justice se neshodne na tom, jak v této zemi vypadá férový odposlech
Proč odposlechy Jany Nagyové najednou neplatí a co bude dál
Policejní plukovník v záloze Robert Šlachta vydal paměti – a ignoruje v nich dobová fakta
Soud natvrdo popsal éru expremiéra Petra Nečase
Křetínský, Beneš, Chrenek... Kdo platil dárky pro Janu Nagyovou?
Jak Jana Nagyová pomocí generálů rozváděla Petra Nečase