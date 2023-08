Trumpovy a Bidenovy prezidentské šance jsou vyrovnané. Opakování minulých voleb se blíží

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu.

Předvolební kampaň před příštími americkými prezidentskými volbami pomalu ale jistě nabírá na obrátkách. Do voleb sice ještě zbývá šestnáct měsíců - z českého pohledu věčnost - nicméně kandidáti už teď na předvolebních mítincích se vší vervou objímají děti, chválí skot nebo předvádí své atletické schopnosti. Nad hemžením jednotlivých kampaní ale ční dvě postavy, úřadující prezident Joe Biden a jeho předchůdce Donald Trump. Jakkoliv se jejich soupeři snaží, nikomu se nedaří vystoupit z jejich stínu - a Amerika v tuto chvílí vypadá, že směřuje k opakování minulých voleb. Aktuální průzkumy nálad amerických voličů pak navíc ukazují, že případné opakování souboje Biden-Trump by v tuto chvíli dopadlo vyrovnaně.

Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu veřejného mínění, který provedl deník New York Times se společností Sienna Poll. Ten ukazuje, že pokud by se volby konaly dnes, Biden i Trump by oba shodně získali 43 procent hlasů. A ačkoliv je na místě připomenout, že k vítězství v amerických volbách není potřeba získat většinou hlasů, ale vyhrát v těch správných státech, a naposledy Donald Trump v roce 2016 předvedl, že prezidentem se můžete stát, i když si to většina Američanů nepřeje, přesto jde o pozoruhodné rozložení sil. Když Biden v roce 2020 Trumpa porazil, získal o celkových 4,5 procenta hlasů navíc.

Průběžný výsledky odráží sílu Trumpa mezi republikány i slabost Bidena. Začněme exprezidentem. Podle průzkumu by pro Trumpa v blížících se republikánských primárkách hlasovalo 54 procent republikánů. To je drtivý náskok, druhý Ron de Santis obdržel pouze 17 procent, a nikdo z dalších devíti kandidátů nepřelezl přes tříprocentní hranici. Právě floridský guvernér de Santis byl dlouho považovaný za nejsilnějšího Trumpova vyzyvatele, jeho kampaň ale zatím nenašla způsob, jak prorazit, a je spíš terčem jízlivých vtipů a sarkasmu.

„Často se říkalo, že když Bill Clinton vešel do místnosti, každý člověk měl pocit, že si ho Clinton všiml. Když Ron de Santis vejde do místnosti, i jeho podporovatelé mají pocit, že je nesnáší. Být černá díra charismatu nemusí nutně vaši kandidaturu zabít. Ale když kandidujete proti ultra charismatickému Donaldu Trumpovi, je to pro vás veliká nevýhoda,“ psal nedávno například komentátor deníku Financial Times Ed Luce. De Santis v poslední době dělal, co mohl, aby se konzervativním voličům zalíbil (snížil například hranici umožňující podstoupit potrat na šest týdnů), a ti se o něm obecně v průzkumech vyjadřují pozitivně. Na Trumpa to ale nestačí. „Republikáni mají De Santise rádi. Trumpa milují,“ konstatoval lakonicky datový analytik New York Times Nate Cohn.

Floridský guvernér Ron DeSantis s rodinou

Trumpovy šance pak vážně nepoškodily ani soudní žaloby, které se mu v posledních měsících kupí. Včera pak na seznam přibyla ta dost možná nejvážnější - obvinění z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. „Skrze rozšiřování lží a nedůvěry zaútočil obviněný na klíčovou roli americké federální vlády, na proces sčítání hlasů v prezidentských volbách,“ uvedl v úterý hlavní vyšetřovatel Jack Smith. Průzkum zkoumající preference voličů proběhl ještě před tímto posledním Trumpovým obviněním, to ale nejspíš stejně voličské nálady nijak zásadně nezmění. O případu se mluví dlouho a padly na něj otázky i v průzkumu: jen 19 procent Republikánů pak uvedlo, že Trump svým chováním jakkoliv ohrožoval americkou demokracii.

Aktuálně vyrovnaným šancím dvou favoritů ale nahrává i dlouhodobá slabost úřadujícího Joe Bidena. A to platí navzdory tomu, že se v průzkumech v poslední době lehce zvedá. Zatímco loni téměř dvě třetiny demokratů říkaly, že by rádi viděli jiného kandidáta, dnes je to „pouze“ padesát procent. Biden roste i v celostátních průzkumech popularity, jeho práci si pochvaluje 39 procent Američanů. Ačkoliv jde o nárůst, i tak je to ale rekordně nízké číslo na to, že se příští rok chystá úřad obhájit. „Trump má spoustu chyb jako kandidát, problémem Bidena ale je, že zatím neukazuje moc vlastních silných stránek,“ píše již citovaný Cohn.

Joe Biden

Američané zůstávají do velké míry rozdělení stejně, jako byli v roce 2020: Trumpa podporuje většina bílých voličů bez vyššího vzdělání, Biden si pak drží náskok u vysokoškolsky vzdělaných a menšin. Pokud někde dochází k drobným přelivům, je to podle analytiků mezi černochy a Hispánci směrem k Trumpovi. Vzhledem k zabetovanosti tamní politiky ale i drobné změny mohou nakonec zásadně ovlivnit výsledek. A tak jakkoliv Amerika míří k opakování minulých voleb, nic v tuto chvíli nezaručuje, že se zopakuje i jejich výsledek.