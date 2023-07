Doktoři, kde jste?

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Dva čerstvé prázdninové příběhy z regionů připomněly jeden notoricky známý, ale stále nevyřešený a naopak prohlubující se problém tuzemského zdravotnictví. V některých oborech, jako je pediatrie nebo stomatologie, ubývá lidí, ochotných putovat za prací do odlehlejších regionů. Lékaři, kteří tam servis zajišťovali, stárnou a jejich ordinace mizí. Péče se koncentruje do velkých měst a jinde to jde tím pádem s dostupností z kopce.

Naposledy to připomněla zpráva z Větřní, což je čtyřtisícová obec u Českého Krumlova, kde po pěti měsících ztroskotal pokus najít nového pediatra do zdejší opuštěné ordinace. Zpravodaj České televize z místa minulý týden hlásil, že karty pacientů už se odvážejí do dočasné úschovy na krajský úřad a že ordinace teď už nejspíš definitivně zavírá.

Podobnou potíž řeší zaměstnanci ­– a potenciální klienti – populární porodnice ve Stodu u Plzně, která letos na prázdniny kvůli personální nouzi vyhlásila provozní přestávku a nikdo neumí úplně na sto procent zaručit, že se pauza nezmění v trvalou uzavírku. Rozhodnutí má padnout během srpna.

O stárnutí pediatrů psal kolega Petr Horký velký článek už v roce 2016. Přes léto byl zavalen jinou záslužnou prací (doporučuju jeho aktuální text o tom, že české řeky jsou čistší, než se zdá, anebo portrét šumavského literárního barda Karla Klostermanna z počátku měsíce), a tak jsem se za jedním z protagonistů jeho sedm let starého článku vypravil tentokrát já.

Dětský lékař Dalibor Dýma ve své ordinaci v Meziměstí na Broumovsku přesluhoval jako důchodce, už když za ním byl Petr, a všechno platí i dnes. Jen jsme všichni o sedm let starší – včetně pediatra, jehož ordinace měla na kahánku už v roce 2016. Žádný záskok se ale za celou dobu nepodařilo najít a hrozba uzavření je tak zase o něco blíž, podobně jako ve Větřní nebo ve Stodu.

Víc se dozvíte v pondělním Respektu – jako upoutávku zmíním jen jedno číslo, a sice že podle nenovějších údajů Ústavu zdravotnických informací (UZIS) je skoro polovina ambulantních pediatrů ve věku přes 60 let a skoro třetina už je papírově podobně jako doktor Dýma z Broumovska v důchodovém věku. „V následujících cca pěti až sedmi letech tak v důsledku stárnutí a odchodu do důchodu hrozí úbytek cca tisíce nyní aktivních lékařů,“ stojí v jedné z nedávných analýz UZIS, podle které v posledních pěti letech ubylo 336 pediatrických ordinací, nejčastěji v menších obcích kolem Prahy, na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji.

Kvůli tomu UZIS vytvořil následující mapku, kterou lze zjednodušeně řečeno číst tak, že čím tmavší barva, tím hůř. Na řadě míst je až polovina dětských pacientů v ohrožení, že o pediatra přijdou (nebo ho už ani nemají a rodiče s nimi jezdí v nouzových případech na dětská oddělení do nemocnic nebo na pohotovost).

Jistá naděje na zlepšení existuje, ale je spíš teoretická – víc se dočtete v příštím Respektu.

