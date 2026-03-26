Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
26. 3. 20265 minut

Podílel se jeden z nejvlivnějších Belgičanů na smrti legendy africké nezávislosti? 

Vražda Patrice Lumumby: schyluje se k procesu, který nemá obdoby

Tomáš Lindner

Dobrý den z Prahy, Bruselu a také tak trochu z konžské Kinshasy.

Dobrý den z Prahy, Bruselu a také tak trochu z konžské Kinshasy. 

V Evropě jsme si zvykli na procesy s kmety, kteří se v mládí podíleli na nacistických zločinech, ale soud s nyní třiadevadesátiletým aristokratem Étiennem Davignonem je zcela převratný. Poprvé bude justice zkoumat, zda se bývalá koloniální mocnost a její činitelé podíleli na vraždě africké hlavy státu.  

Co a proč se přesně děje – a proč byla nyní soudně zkoumaná vražda Patrice Lumumby jedním z klíčových momentů studené války, to se dočtete v dnešním newsletteru (a ve starších detailních textech Respektu, na které odkazuje). 

