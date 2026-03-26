Podílel se jeden z nejvlivnějších Belgičanů na smrti legendy africké nezávislosti?
Vražda Patrice Lumumby: schyluje se k procesu, který nemá obdoby
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy, Bruselu a také tak trochu z konžské Kinshasy.
V Evropě jsme si zvykli na procesy s kmety, kteří se v mládí podíleli na nacistických zločinech, ale soud s nyní třiadevadesátiletým aristokratem Étiennem Davignonem je zcela převratný. Poprvé bude justice zkoumat, zda se bývalá koloniální mocnost a její činitelé podíleli na vraždě africké hlavy státu.
Co a proč se přesně děje – a proč byla nyní soudně zkoumaná vražda Patrice Lumumby jedním z klíčových momentů studené války, to se dočtete v dnešním newsletteru (a ve starších detailních textech Respektu, na které odkazuje).
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu