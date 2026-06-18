Prokop je na odstřel. ANO za něj však nemá náhradu
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Boj o pražský magistrát slibuje velkolepou podívanou. Tomáš Portlík a s ním i celá koalice Spolu (tentokrát je ODS a TOP 09 bez KDU-ČSL) se snaží voliče přesvědčit, že v posledním volebním období neměli většinu v zastupitelstvu a svého primátora. KDU-ČSL je pak s Prahou sobě a Zelenými na cestě k voličům Pirátů a případně Starostů, Starostové a Piráti zase svádějí minisouboj o lídra liberálního středu i pro celostátní politiku.
Mezitím Motoristé nasadili majitelku Luční boudy Kláru Sovovou do čela své kandidátky (jistý čas strana uvažovala i o Filipu Turkovi, pro kterého hledala lukrativnější pozici než vládního zmocněnce). A hnutí ANO tápe. V jeho čele je aktuálně Ondřej Prokop, dlouholetý komunální politik s citem pro kontroverzní výroky. Před dvěma lety třeba označil ty, kteří jsou pro zrušení práva veta, za páchající „vlastizradu“. Mezi nimi celou tehdejší vládu a prezidenta.
Nesetkal se ve svém postoji s pochopením předsedy Andreje Babiše. „Pan Prokop by se měl soustředit na pražskou komunální politiku a neměl by vůbec řešit nějaké celostátní věci, protože si nemyslím, že má nějaké předpoklady k tomu, aby se vyjadřoval k věcem, ke kterým se vyjadřuje. My mu to na předsednictvu určitě doporučíme,“ řekl serveru Novinky.cz tehdy Babiš. Opovržlivě se vůči němu vyjadřoval ale několikrát.
Jenže mezi další přednosti kandidáta ANO patří i vytrvalost. Prokop v pražském ANO vydržel a dočkal se své příležitosti. Otázkou však je, jestli Prokop vydrží v pozici jedničky do voleb. Seznam Zprávy totiž přišly se zjištěním, že Prokop zatajil původ některých svých bytů, které nezveřejnil v majetkovém přiznání. Podle Babiše musí původ vlastnictví bytů vysvětlit, není však jasné, zda už pro Prokopa nejde o prohraný boj ve vztahu ke kandidatuře na primátora.
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