Proč by nás nemělo těšit rozhodnutí Ústavního soudu v kauze Feri

"Víte, co je to „stealthing“? Jde o anglickou zkratku pro úmyslné sejmutí (nebo poškození) kondomu během pohlavního styku, a to bez souhlasu, či dokonce vědomí partnera/partnerky. Jde zároveň o popis chování, které bylo zásadní pro nález Ústavního soudu zveřejněný tento týden a které souviselo s případem bývalého a dnes už pravomocně odsouzeného poslance Dominika Feriho. Nedávné rozhodnutí přináší dobré i špatné zprávy o postoji justice k trestnímu činu znásilnění.

Jedna dobrá zpráva