Nový politický newsletter Plamínková: Plaga a Vojtěch můžou skončit dřív, než vůbec začali
(Ne)chtění exministři – Souboj o Ostravu – Co má na srdci BIS
Bude vycházet každé úterý a každý pátek.
Zdravím vás všechny u nového politického newsletteru. Bude vycházet každé úterý a každý pátek. V prvním vydání se podíváme na složitou povolební (ano, čtete správně) situaci pro Roberta Plagu a Adama Vojtěcha a také nahlédneme do Moravskoslezského kraje nebo za šéfem BIS.
Na úvod ale pár vět ke koncepci newsletteru. V úterý vám nabídneme někdejší rubriku Respektu „O kom se mluví“, samozřejmě ve stručnější newsletterové podobě. Výběr bude někdy překvapivý, jindy třeba tolik ne – cílem je přiblížit politika či političku, kterým se teď v zákulisí, před kamerami nebo mezi řádky věnuje pozornost.
V pátek si zase vypůjčíme současnou rubriku kulturní sekce Respektu „Událost týdne“. V té shrneme věc z končícího týdne, která měla z našeho pohledu (mého nebo některého z kolegů či kolegyň) největší dopad na politiku. Půjde samozřejmě o subjektivní výběr, takže budeme rádi, když s námi budete nesouhlasit nebo nám pošlete své protikandidáty. A teď už k newsletteru:
O kom se mluví
